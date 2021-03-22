مبررا تصريحاته الأخيرة.. بويصير: سيطرة الخضر على حكومة الوحدة نتيجة للمحاصصة التركية الروسية

تراجع المحلل السياسي الليبي الأمريكي محمد بويصير، عن تصريحاته بشأن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وعلاقتها بالنظام السابق، قائلا في تبرير ذلك “إن سيطرة الخضر على حكومة الوحدة لم يكن نتيجة المحاصصة بين مناطق ليبيا، ولكن نتيجة للمحاصصة التركية الروسية”.

جاء ذلك عقب تعرض بويصير لموجة حادة من الانتقادات من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك، إثر وصفه لحكومة الوحدة بأنها “حكومة أتباع القذافي ولا تضم أي أحد كان معارضا للنظام السابق”.

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وقال بويصير في تدوينة جديدة نشرها عبر صفحته الشخصية في محاولة لاحتواء الموقف، :”أصدقاء ممن كانوا من رجال عهد العقيد القذافي، لمست منهم احتجاجا صامتا على ما قلت عن أن حكومة دبيبه هي حكومة خضراء.. أولا، أنا أكن احتراما لمن عمل في ذلك العهد وخرج نظيفا ولم يشارك لا في قمع الناس ولا الاستيلاء على المال العام، واعتبرهم قد نجحوا في اختبار صعب لم اتعرض له انا شخصيا. ثانيا، أنا لم اصفها بحكومة خضر من باب معاداتها فهي لم تبدأ في العمل بعد وما يعنيني هو الأداء وعندها يتحدد موقفي منها، ولكنى في نفس الوقت وصلت من خلال المتابعة وربط الامور ان سيطرة الخضر عليها، لم يكن نتيجة المحاصصة بين مناطق ليبيا، ولكن المحاصصة التركية الروسية. ثالثا، ان منطق الأمور يقودني للاعتقاد ان الحكومة لن تجرى انتخابات قد تؤدي إلى خسارتها للسلطة فأسرة “دبيبه” وصلت الى السلطة كي تحكم وهم سيعملون على البقاء على رأس السلطة لسنوات، وقد يجرون انتخابات ترسخ وجودهم في السلطة وهذا وارد ومعروف في العالم الثالث”.

وتابع بويصير، :”رابعا، ان العالم لن يعبأ كثيرا بالديمقراطية في ليبيا، فالرأي السائد ان العرب بشكل عام لا يستطيعون ممارستها، وكل ما سيهمهم هو الحصول على حصتهم من صندوق الكنز الليبي، فان حجبت عنهم هذه الحكومة حصتهم لحساب الاتراك والروس سنسمع صوتهم، او أن يكون هناك اعتراض ليبي حقيقي يمكن لهم ان يدعموه، ولكن يجب الا يتصور أحد انهم سيخاطرون من اجل شعب نائم. لذلك، طريقكم أن كانت حريتكم تهمكم معروف، ولا أحد سيأتي لك بالحرية حتى منزلك ولكن عليك أن تجتهد من أجلها.. وهي طريق صعبة، ولكنها ليست مستحيلة”.

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