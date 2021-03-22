مديرية أمن طرابلس تشرع بخطة لتأمين العاصمة لمحاربة الجريمة والمجاهرة بالأمن

ليبيا- عقد مدير مديرية أمن طرابلس العميد محمود العابد اجتماعًا مع مساعده للشؤون الأمنية العميد رمضان برباش ورؤساء المكاتب والأقسام ومراكز الشرطة.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن مديرية أمن طرابلس تابعته صحيفة المرصد، جرى خلال الاجتماع الذي احتضنه ديوان المديرية الاتفاق على وضع خطة لتأمين العاصمة طرابلس، بمشاركة الأجهزة الأمنية المختلفة في سبيل محاربة الجريمة والمجاهرة بالأمن.

وأضاف البيان أن الخطة تهدف إلى نشر استيقافات أمنية من مختلف الأجهزة التابعة لمديرية أمن طرابلس، مع التأكيد على جميع رؤساء المكاتب والأقسام لتنبيه من يتبعونهم حول التقيد بقواعد الضبط والربط والتعامل مع المواطنين وفقًا للقانون والقواعد الحقوقية.

وأوضح البيان أن العابد شدد على إيلاء البلاغات المقدمة لغرفة العمليات الأهمية القصوى في الاستقبال والتعامل بجدية معها، مع الإشارة إلى دور رؤساء مراكز الشرطة المهم، وضرورة إعداد أعضاء هذه المراكز للتعامل مع المواطنين؛ لأن مراكز الشرطة من مرافق المديرية الخدمية والتي يحتاجها المواطن ويقصدها باستمرار.

وأكد البيان أن هذه الحاجة الدائمة تحتم أن يكون أعضاء هذه المراكز أهلًا لثقة المواطن، فيما دعا العابد لتسيير الدوريات الرجالة الراكبة داخل ووسط العاصمة وفي المناطق التي تشكل نقاط حيوية كسوق الذهب، من دون إهمال أهمية التفتيش والمتابعة باعتبارهما البوصلة الفعلية لمستويات الأداء الفعلي.

واختتم البيان بالإشارة إلى سريان تنفيذ الخطة من يوم الإثنين الموافق للـ22 من مارس الجاري لتكون الاستيقافات من الـ10 مساء وحتى الـ8 صباحًا.

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