الخوجة “وزارة الخدمة المدنية ستسير وفق نهج حكومة الوحدة الوطنية”

طرابلس 22 مارس 2021 (وال) أكّد وزير الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية السيد “عبدالفتاح الخوجة”، في تصريح خاص، بأنه سيتم العمل على تأسيس وإعداد الهيكل الإداري والتنظيمي لوزارة الخدمة المدنية على أساس علمي يتماشى مع الرؤية العامة للحكومة .

وأضاف ” الخوجة” إلى أن وزارة الخدمة المدنية ستَسير وفق نهج حكومة الوحدة الوطنية، في تقديم الخدمات للمواطنين والوحدات الإدارية بوتيرة أفضل وبالشكل الذي يُلبي طموحات المواطنين في جميع ربوع ليبيا. (وال ـ طرابلس) ع ع

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