بعد إنقسام لسنوات.. بعيو يعلن توحيد إدارة وكالة الأنباء الليبية

ليبيا- أصدر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوحدة الوطنية محمد بعيو القرار رقم 64 لعام 2021 بشأن إعادة توحيد إدارة وكالة الأنباء الليبية.

القرار الذي حصلت عليه صحيفة المرصد مرفقًا ببيان صحفي صادر عن المؤسسة بيّن في مادته الأولى توحيد ودمج وكالة الأنباء الليبية بالمنطقتين الشرقية والغربية في وكالة واحدة على مستوى الدولة، كما كان عليه الحال قبل وقوع الانقسام السياسي.

ونصَّ القرار في المادة الثانية منه على تحمل المؤسسة المسؤولية عن تسوية كافة الالتزامات القانونية والإدارية والمالية المترتبة على وكالة الأنباء الليبية أثناء فترة الانقسام، فيما شددت المادة الثالثة على إدارة الوكالة عبر لجنة إدارية مؤقتة إلى حين تكليف مجلس إدارة دائم يصدر بتشكيله قرار من بعيو.

وجاء في المادة الرابعة أن يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره في الـ21 من مارس الجاري، وعلى المعنيين بأحكامه تنفيذه كل في نطاق اختصاصه، مع إلغاء كل حكم يخالفه. فيما أوضح البيان الصحفي المرفق بالقرار أنه يأتي لمعالجة مشكلة وجود وكالتين للأنباء، واحدة تابعة للحكومة المؤقتة والأخرى لحكومة الوفاق.

وأضاف البيان أن تشكيل تشكيل لجنة إدارة مؤقتة للوكالة يأتي وفقًا لما نص عليه قانون إنشائها ذي الرقم 17 الصادر عام 1964، ناقلًا عن بعيو إشادته بالروح الوطنية الطيبة التي تجسدت لدى إدارات الوكالة ومسؤوليها والعاملين فيها التي تأتي انعكاسًا للمناخ الإيجابي السائد الآن بعد تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة.

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