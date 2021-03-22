سكاي نيوز عربية: حرب إعلامية ومحاولات تشويش على دور القوات المسلحة في بنغازي

ليبيا- تطرق تقرير إخباري أعدته قناة سكاي نيوز عربية إلى النجاح اللافت للقوات المسلحة في تأمين الاستحقاقات العديدة للسلطة التنفيذية الجديدة الموحدة في ليبيا.

وأشار التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد إلى أن هذا النجاح جعل القوات المسلحة في مرمى حرب الشائعات ومحاولات التشويش على دورها التي تشنها عليها الميليشيات المسلحة، والتي تعرضت لصدمة كبيرة من جراء إتمام تلك الاستحقاقات بأمان. مبينًا أن هذه القوات حازت تقدير المتابعين لتمكنها من تأمين التئام مجلس النواب.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة تعرض القوات المسلحة لحملة من أبواق إعلامية وصفحات إخوانية ومتطرفة على مواقع تواصل اجتماعي تروج أنباء كاذبة حول الوضع الأمني ببنغازي، بعد أن بدأ الحديث يتردد بكثرة عن إعلان إمكانية استضافتها لحكومة الوحدة الوطنية خلال أدائها اليمين أمام مجلس النواب.

وأضاف التقرير أن بنغازي تحمل رمزية كونها شاهدة على انطلاق عملية الكرامة للقوات المسلحة لتحرير مناطق شاسعة من ليبيا من قبضة الميليشيات الإرهابية، ناقلًا عن المصادر ذاتها إقدام من وصفهم بـ”ميليشيات غنيوة” على اقتحام أحياء في مدينة ككلة وهدم منازل مع تعتيم بشأن سقوط قتلى.

وأوضح التقرير أن خلافًا اندلع بين “غنيوة” (عبدالغني الككلي آمر جهاز دعم الاستقرار المشكل من قبل رئيس الرئاسي منتهي الولاية فائز السراج) وميليشياوي آخر اختطف أخيه لأجل مقايضته مقابل أشخاص آخرين، فيما قدم الأهالي شكاوى من ازدياد عدد جرائم السرقات بالإكراه في العاصمة طرابلس، لا سيما في منطقة غوط الشعال التي تتمركز فيها عدة مجموعات مسلحة من مدن مختلفة.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية