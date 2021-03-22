أمن بنغازي: ضبط عصابة تمتهن سرقة السيارات في الفويهات

كشفت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاثنين، عن تفاصيل ضبط مركز شرطه الفويهات لتشكيل عصابي يمتهن سرقة السيارات.

وأوضحت المديرية، أن أحد المواطنين تعرض الجمعة الماضية لواقعة سرقة سيارته نوع تيوتا موديل 2012، وتوجه لمركز شرطه البركة بهدف اثبات بلاغه، ومن ثم تم إحالة المحضر على مركز شرطه الفويهات.

وأضافت المديرية، أنه وعلى الفور باشرت مجموعه تحريات الفويهات عملها من خلال تفريغ كاميرات المراقبة وبالمشاهدة الأولية اتضح أن السيارة محل البلاغ قد تم سرقتها بطريقه الجر بسيارة أخرى وبتتبع الكاميرات من شارع لأخر لم يستطيعوا مواصلة التعقب لعدم وجود كاميرات أخرى، فعادوا إلى الكاميرات السابق وبتحليل المشاهد وبإمعان المشاهدة أكثر لمواصفات للأشخاص والسيارات تم التعرف على مالك تلك السيارة المستخدمة بالسرقة، وبجمع معلومات من مصادر مقربه من المعني تبين بأن المركبة المسروقة حدد لها سعر 40.000 د لبيعها لشخص ما، حيث وبالتحرك السريع تم إعداد كمين للسارق غير انه تفطن للكمين هرب وتمت مطاردته حيث ترك المركبة واختفى بين الشوارع واحتمى بأحد البيوت، حيث تم في النهاية ضبطه واقتياده واتضح بانه من ذوي السوابق ومدون مسجل خطر، واعترف بقيامه رفقة أخرين بالعديد من وقائع السرقة المشابهة.