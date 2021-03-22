كوشير: ليبيا بحاجة لـ450 مليار دولار لإعادة إعمارها خلال 5 سنوات

ليبيا- أكد رئيس اتحاد مقاولي ليبيا نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب عبد المجيد كوشير حاجة البلاد إلى 450 مليار دولار لإعادة إعمارها خلال 5 سنوات مقبلة.

تأكيد كوشير جاء في تصريح صحفي لموقع مصراوي الإخباري تابعته صحيفة المرصد، مبينًا فيه الحاجة لـ3 ملايين عامل لا سيما الخبراء منهم والمشهود لهم بالكفاءة في الساحة الليبية وهم المصريون، ففرص الاستثمار في ليبيا عديدة ومنها في البنية التحتية وسكك الحديد والجسور والطرق والإسكان والصرف الصحي والنفط.

ودعا كوشير شركات المقاولات المصرية للمساهمة في إعمار ليبيا؛ لأهمية دور مصر في توفير القوى العاملة اللازمة، متوقعًا أن يكون لهذه الشركات حصة الأسد في الإعمار والفوز في المنافسة عبر تقديم عروض تتفوق على الشركات الدولية الساعية لاستغلال الفرصة، ومنها الصينية والتركية.

وأضاف كوشير أن ليبيا تفضل الشركات المصرية لما لها من باع طويل، وعملها الطويل في الساحة الليبية، ولأن البنية التحتية في مصر متطورة. مقدمًا اقتراحًا يقضي بإيجاد شراكة مع الشركات الليبية لتنفيذ مشروعات المقاولات، فالليبيون سيراعون مصالح المصريين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية