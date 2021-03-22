وزير الصحة يعلن توحيد لجان مكافحة كورونا

أخبار ليبيا 24

أعلن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، توحيد اللجان الاستشارية العلمية العليا لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، لتصبح جسما استشاريا واحدا على مستوى ليبيا، مؤكدا ضرورة صرف مرتبات ومكافآت العاملين في مراكز العزل.

ووجه الزناتي خلال اجتماعه مع اللجان والجهات المسؤولة عن ملف الجائحة بجلب مدربين دوليين لتدريب الكوادر الطبية، وإنشاء منظومة موحدة لتبادل الخبرات في كل ما يستجد من معلومات حول الفيروس، وتوفير الأكسجين السائل بشكل مستمر، وإنشاء خزانات بسعة كبيرة للتخزين، وخاصة بمراكز العزل ذات السعة السريرية العالية، وإدراج الصيانة الدورية لأجهزة التنفس الصناعي ضمن عقود الشراء من الشركات.

كما شدد على رجوع مراكز العزل والفلترة التي جُهزت من قبل الوزارة والمخازن لتكون تحت إدارة الطوارئ الصحية بالوزارة والإدارات المختصة.

وقال إن ليبيا لديها نحو 72 مركز للعزل، بسعة سريرية أكثر من 1400 سرير، لا مثيل لها بدول الجوار، مشيرا إلى إن الحالة الوبائية مستقرة.

وفي كلمة له، أوضح مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار أنه تم رفع الجهوزية للمركز بعد تكليفه من قبل اللجنة الاستشارية العليا للتجهيز لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث بلغت نسبة الجاهزية لاستقبال اللقاح 85%، وتم التواصل مع مشرفين التطعيمات في جميع البلديات للاستعداد، مضيفا أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري تدريب 95 طبيبا للتعامل مع أي اعراض تحدث نتيجة أخذ اللقاح.