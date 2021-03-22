«مكافحة الأمراض»: 905 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 1049 شخصا ووفاة 7 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأحد 21 مارس 2021 م وفقا للبيان رقم (359).

واستلم المركز عدد (5411) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1386) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1650) عينة، مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (18) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (471) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (183) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (194) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (121) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (150) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (680) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (157) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (24) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (4) عينات، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (9) عينات، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (90) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (40) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (105) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (5) عينات، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (124) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (4506) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (905) عينة موجبة لفيروس كورونا (719 جديدة + 186 مخالطة)، بينما وصلت نسبة حالات كورونا الموجبة (16.7 %)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 331 حالة جديدة

عدد 61 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 8 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 12 حالة جديدة

عدد 77 حالة مخالطة

4.الجفارة

عدد 4 حالة جديدة

5.القره بوللي

عدد 15 حالة جديدة

6.ترهونة

عدد 5 حالة جديدة

7.زليتن

عدد 15 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

8.الخمس

عدد 9 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

9.السواني بن ادم

عدد 8 حالة جديدة

10.الزاوية الجنوب

عدد 2 حالة جديدة

11.الماية

عدد 18 حالة جديدة

12.جادو

عدد 1 حالة جديدة

13.مزدة

عدد 1 حالة جديدة

14.بني وليد

عدد 24 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

15.المنشية الجميل

عدد 3 حالة جديدة

16.جنزور

عدد 4 حالة جديدة

17.الزاوية الغرب

عدد 19 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

18.اسبيعة

عدد 5 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

19.المعمورة

عدد 4 حالة جديدة

20.الزاوية المركز

عدد 13 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

21.الزنتان

عدد 2 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

22.الكفرة

عدد 2 حالة جديدة

23.سوق الخميس امسيحل

عدد 9 حالة جديدة

24.تاورغاء

عدد 1 حالة جديدة

25.سبها

عدد 36 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

26.الشاطئ

عدد 7 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

27.أوباري

عدد 3 حالة جديدة

28.البوانيس

عدد 1 حالة جديدة

29.وادي عتبه

عدد 1 حالة جديدة

30.قصر الأخيار

عدد 1 حالة جديدة

31.ظاهر الجبل

عدد 3 حالة جديدة

32.الرياينة

عدد 15 حالة جديدة

33.القريات

عدد 26 حالة جديدة

34.صرمان

عدد 6 حالة جديدة

35.العواته

عدد 2 حالة جديدة

36.الحوامد

عدد 14 حالة جديدة

37.قصر بن غشير

عدد 6 حالة جديدة

38.الحرابه

عدد 6 حالة جديدة

39.القلعة

عدد 1 حالة جديدة

40.غريان

عدد 32 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

41.سرت

عدد 5 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

42.اجدابيا

عدد 4 حالة جديدة

43.السائح

عدد 11 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

44.فسانو

عدد 1 حالة جديدة

45.نالوت

عدد 1 حالة جديدة

46.غدامس

عدد 15 حالة جديدة

47.طبرق

عدد 3 حالة جديدة

48.الرحيبات

عدد 2 حالة جديدة

49.الرجبان

عدد 1 حالة جديدة

50.زلطن

عدد 1 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 1049 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 883 حالة في طرابلس

2.عدد 2 حالة في مسلاته

3.عدد 7 حالات في اجدابيا

4.عدد 4 حالات في الحوامد

5.عدد 4 حالات في تازربو

6.عدد 6 حالات في سرت

7.عدد 5 حالات في الزاوية الجنوب

8.عدد 17 حالة في نالوت

9.عدد 84 حالة في مصراته

10.عدد 5 حالات في الكفرة

11.عدد 9 حالات في غريان

12.عدد 23 حالة في الزاوية المركز

تفاصيــــــل الــــ ( 7 ) حالات الوفاة

1.عدد 3 حالات في اجدابيا

2.عدد 1 حالة في مسلاته

3.عدد 1 حالة في طبرق

4.عدد 1 حالة في مصراته

5.عدد 1 حالة في الخمس

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 152510

2.الحالات النشطة : 10636

3.المتعافين : 139361

4.الٍوفيات : 2513