مصلحة الأحوال المدنية تعقد اجتماعها السنوي لمناقشة برامج عمل المصلحة للعام القادم

طرابلس 22 مارس 2021 (وال) عقدت مصلحة الأحوال المدنية اجتماعها السنوي لمدراء الفروع والإدارات بالمصلحة؛ لوضع ومناقشة برامج وخطط عمل المصلحة للعام القادم.

وترأس الاجتماع الذي عقد في مدينة طرابلس أمس الأحد 21/3/2021 رئيس مصلحة الأحوال المدنية السيد “محمد بالتمر” ، الذي ثمّن الجهود المبذولة من قبل الإدارات والفروع وفرق العمل بالمصلحة في سبيل الحفاظ على وحدتها في جميع مدن ومناطق ليبيا، وحرصها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، رغم كل العراقيل والصعاب التي تواجهها المصلحة.

وحضر الاجتماع السنوي كل من: نائب رئيس المصلحة عميد دكتور “بشير عون”، ونائب رئيس المصلحة لشؤون الرقم الوطني ومدير إدارة التوثيق والمعلومات المهندس “محمود معتوق”، ومدير إدارة التفتيش و الإدارة القانونية.

ويهدف الاجتماع أيضا، إلى خلق بيئة إيجابية للتواصل المباشر بين مدراء الإدارات والفروع بالمصلحة، ومناقشة المختنقات التي تواجه سير العمل بالمصلحة، والوقوف على احتياجاتهم وتذليل الصعاب بكافة السبل المتاحة. (وال ـ طرابلس) ع ع

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