الكبير يبحث مع وزراء التخطيط والمواصلات والمالية توحيد السياسات الاقتصادية

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وزراء المالية خالد المبروك، والتخطيط فاخر بوفرنة، والمواصلات محمد الشهوبي صباح اليوم الإثنين.

وجاء الاجتماع في إطار التعاون والتنسيق لتوحيد الجهود، وإنجاح برنامج الحكومة، وتحريك عجلة الإقتصاد وتناغم السياسات الاقتصادية «المالية والتجارية والنقدية»، حسب بيان المصرف بحسابها على موقع «تويتر».

وأمس الأحمد، حضر الكبير اجتماعا موسعا بقيادة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تناول أزمة انقطاع الكهرباء، والاستعداد لموسم الصيف المقبل.

وأكد الدبيبة العمل على تسهيل الإجراءات لإبرام العقود وتنفيذ المشاريع المتوقفة وإجراء الصيانات اللازمة للمحطات، وضرورة تذليل كل الصعوبات التي من شأنها مساعدة شركة الكهرباء على إنجاز مهامها.

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