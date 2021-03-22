وزير التعليم العالي يطلع على احتياجات “وادي البوانيس”

التقى وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، مع أعيان ومشايخ الطوارق، رفقة عميد بلدية وادي البوانيس؛ وذلك لبحث أهمية توحيد مؤسسات الدولة وتطوير قطاع التعليم.

وناقش الحضور مع “القيب”، أهمية احتياج وادي البوانيس لافتتاح كليات تعليم عالٍ بمختلف التخصصات، خصوصًا مع تزايد عدد الطلاب في السنوات الأخيرة، كما تمت مناقشة تطوير التعليم العالي بمختلف الجامعات والمعاهد العليا، على مستوى المنطقة الجنوبية، والوقوف على المشاكل والصعوبات التي يمرّ بها القطاع.

وأكد عميد البلدية لوزير التعليم، أن المنطقة تزخر بالعديد من الكفاءات العلمية، من حاملي المؤهلات العليا، بمختلف التخصصات، وأن المجلس البلدي وأهالي المنطقة على أتمّ الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات الممكنة للوزارة؛ من أجل الارتقاء بقطاع التعليم العالي.

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