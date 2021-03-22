اوحيدة: مررنا الثقة للحكومة على مضض لكن قانون الميزانية يجب ألّا يمر بهذا الشكل

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أنه إذا صح مشروع الميزانية، فإقراره بقانون ميزانية يعتبر تشريعًا للفساد بهذا الشكل المبهم وغير المدروس وغير المبني على معايير ومعطيات واضحة.

اوحيدة قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن ميزانية بهذا الحجم وبهذه البنود في ظل أفظع أشكال الفساد ولحكومة عمرها عشرة أشهر يفترض أنها مرتبطة ببرنامج عمل محدد وفق خارطة الطريق التي أتت بها، يعني أن الأمور تسير على نهج الحكومة التي سبقتها، وقد صرفت حوالي ثلاثمئة وأربعين مليار دينار تبخرت ونهبت بشهادة تقارير محلية ودولية.

وأضاف: “نعم مرّرنا الثقة لحكومة الوحدة الوطنية على مضض بسبب ظروف الانقسام ، لكن قانون الميزانية بهذا الشكل يجب ألّا يمر”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية