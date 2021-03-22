عقيل: كل انتخابات يتم إجراؤها في غياب الجيش يكون مصيرها الفشل

ليبيا – رأى رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل أن على حكومة الوحدة أن تأخذ وقتها بالكامل لإنجاز مهمة تفكيك سلاح الميليشيات، وألا تتعامل مع موعد 24 ديسمبر لإجراء الانتخابات على أنه موعد مقدس.

عقيل وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” الإماراتي اليوم الإثنين قال إن ما يهم ليس الوصول إلى الانتخابات في موعدها الذي أقرته الأمم المتحدة، وإنما معالجة المعضلة الأمنية ونزع سلاح الميليشيات وطرد المرتزقة وإعادة هيكلة الجيش والشرطة.

وأضاف أنه يجب أن يُمنح عبد الحميد الدبيبة الوقت الكافي لهذه المسألة، ولو تطلب ذلك ثلاث سنوات؛ لأنه ثبت أن كل انتخابات يتم إجراؤها في غياب الجيش يكون مصيرها الفشل، ولليبيين تجارب سابقة في هذا المجال.

عقيل نوه إلى أن هناك نقطة مهمة، وهي أن عملية نزع السلاح لا يمكن أن تحصل إلا عبر المجتمع الدولي وأساسًا عبر وحدات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تتوفر على إمكانات ضخمة وتدريبات عالية في هذا المجال، ومن ثم فإن الحكومة الحالية لن تكون قادرة على حسم هذا الملف بمفردها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية