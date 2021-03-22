عقيلة صالح يجري مباحثات لدعم العلاقات بين مصر وليبيا

القاهرة 22 مارس 2021 (وال) -وصل مطار القاهرة الدولي، أمس الأحد، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وذلك في زيارة لجمهورية مصر العربية، بحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر وليبيا وآخر التطورات على الساحة الليبية.

وترأس صالح جلسة مجلس النواب الليبي، لآداء الحكومة الوطنية الليبية لليمين الدستورية الاثنين الماضي، حيث أكد خلال الجلسة ضرورة اخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، ودعم العملية الانتخابية، موضحا أن ما تحقق اليوم يأتي في سنوات من الانقسام والتشرذم، مشيرا إلى أن الحوار بين الليبيين أنتج حكومة وحدة وطنية، وأن الشعب الليبي يسعى لتجاوز الماضي وطي صفحة الانقسام.(وال القاهرة) س خ.

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