الزناتي يبحث مع منظمة الصحة العالمية آلية التعاون لتوفير لقاح كورونا المستجد بأسرع طريقة

ليبيا – بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي ونائب رئيس الوزراء رمضان أبو جناح أمس الأحد مع رئيس البعثة وممثلة عن منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف سبل التعاون في ملف تطوير النظام الصحي وملف جائحة كورونا المستجد.

الاجتماع وضع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة آلية التعاون مع المنظمة فيما يخص توفير لقاح كورونا المستجد بأسرع طريقة ممكنة، مع ضمان جودة اللقاح بغض النظر عن السعر.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق مع إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض والعيادات المجمعة كجهات مسؤولة عن تقديم اللقاح.

وبحث المجتمعون المشاكل التي يواجهها الجنوب في ظل جائحة كورونا المستجد من مراكز عزل مقفلة ومناطق موبوءة، ونقص شديد في غاز الأكسجين الطبي؛ حيث وعد الوزير بزيارة الجنوب في اقرب وقت ممكن للاطلاع عن كثب للوضع الصحي بالمؤسسات التابعة للوزارة.

وأكد الزناتي على ضرورة الالتفات إلى ملف تدريب وتطوير العناصر الطبية والطبية المساعدة، وخاصة العاملين بالقطاع الصحي بالجنوب.

واتفق المجتمعون على إنشاء غرفة عمليات طوارئ تضم المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية، لتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التعاون بين كافة المؤسسات التابعة للقطاع.

وفي كلمة لوزير الصحة في ختام الاجتماع قال: “نحن سعداء بالتعاون معكم والأخذ بملاحظاتكم حول الأنظمة الصحية المطبقة في ليبيا، وخاصة فيما يخص الأدوية والتطعيمات، والعمل معكم فيما يخص تطوير ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة”.

هذا وحضر الاجتماع كل من يحيى بوظو مسؤول الإعلام والعلاقات الخارجية في مكتب المنظمة في ليبيا، وسند علي مسؤول مكتب منظمة الصحة العالمية الفرعي في بنغازي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية