الصغير يحذر من محاولات الإخوان لعرقلة الانتخابات عبر بوابة الدستور والخلافات حوله

ليبيا – قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة حسن الصغير إنه لا يتفق مع سيناريو محاولة إدارة جماعة الإخوان للمشهد السياسي الراهن في ليبيا من الخارج، مستشهدًا بأن الإخوان في حالة خفوت بسبب عدم تمكن مرشحهم وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا من الفوز بقيادة السلطة التنفيذية الجديدة بالبلاد، خلال عملية التصويت التي أجريت في ملتقى الحوار السياسي في فبراير الماضي.

الصغير وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، حذر من الركون إلى عملية الإيحاء التي تبديها الجماعة بكونها سلمت بخسارتها وعدم الانتباه لمحاولاتها لعرقلة الانتخابات، متوقعًا أن يكون ذلك عبر بوابة الدستور والخلافات حوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية