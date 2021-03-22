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التومي: سنتخذ كافة الإجراءات لدعم جهاز الحرس البلدي وتفعيله

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – ناقش وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة بدر الدين التومي أمس الأحد مع بعض ضباط الحرس البلدي توحيد آليات العمل مع جهاز الحرس البلدي وفروعه.

جانب من اجتماع التومي مع ضباط من جهاز الحرس البلدي

التومي أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أن جهاز الحرس البلدي هو جهاز واحد يخدم جميع ربوع ليبيا، وهو الأداة الضبطية الذي يعول عليها لضبط القانون، وخط الدفاع الأمامي لحماية المواطن وحماية المستهلك.

ونوه وزير الحكم إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات لدعم وتفعيل الجهاز وفروعه بالبلديات، مؤكدًا على ضرورة العمل المشترك بين جهاز الحرس البلدي والمجالس البلدية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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