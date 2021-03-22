المرصد السوري: قادة المرتزقة السوريين في ليبيا أبلغوا عناصرهم بحزم أمتعتهم استعدادًا للعودة إلى سوريا

ليبيا – قال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إن قادة المرتزقة في ليبيا من الجنسية السورية أخبروا عناصرهم بحزم أمتعتهم استعدادًا للعودة إلى سوريا.

مدير المرصد السوري أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع له إلى أن القائد “أبو عمشة” يجهز دفعة من المقاتلين للذهاب إلى معسكرات داخل تركيا براتب 500 دولار أمريكي في طريق الذهاب إلى ليبيا.

ولفت إلى أن نحو 120 مرتزقًا سوريًا عادوا من ليبيا يوم السبت، معتبرًا أن تركيا دولة محتلة والعلم التركي مرفوع في عفرين ومناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال سوريا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية