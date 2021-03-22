البيوضي: الساعون لإفشال خطوات الوحدة والسلام يتربصون بالأمة وآمالها ويتحينون الفرص

ليبيا – أكد الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي على أن الساعين لإفشال خطوات الوحدة والسلام يتربصون بالأمة وآمالها ويتحينون الفرص.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن هناك من يُعد العدة ويجري اتصالاته لتأزيم الوضع ميدانيًا.

وأضاف: “ما يحصل من قبل الإعلام المنفلت بممارسة الدعايات الرخيصة والإستفزاز المتعمد والمدروس جزء من الخطط البديلة ، أولئكم جميعًا لا يرون قيم الوحدة الوطنية إلا من خلالهم، وكذا تدابير بناء الثقة وتعزيزها. يقينًا الحديث عن الإعلام الوطني والحاجة إليه هو ترف في ظل الوضع الراهن فالكل يعلم أنه مُعَطل منذ سنوات، وأن إعادته لدوره وقوته سيحتاج للوقت والإرادة”.

وتابع: “تغريدة رئيس الحكومة جاءت في توقيت حرج، وهي موقف لا يملك تفسيره إلا صاحب القرار، أما محاولة ربطها بالتأجيج الإعلامي بمشاربه المختلفة، فهو مغالطة ومحاولة للتشكيك في النوايا، واستخدامها هو توظيف سياسي ومحاولة لتهشيم الزخم الذي حظيت به الحكومة، وهو بالضبط المسار المتبع في التعامل مع الميزانية المقترحة. إن ما يحصل هو كرة ثلج تزحف وتكبر ويتعلق بها كل الموتورين ومتصلة بأزمة الإيحاءات والتصريحات”.

كما لفت إلى أن هذه الكرة إما أن تذوب وتؤدي لتفكك المجاميع المرتبطة بها بوضع النقاط على الحروف، أو أن تنجز ما تشكلت من أجله عندما تنجح في تثبيت بوادر الشك وعدم اليقين وتحول التوافق لعنف سياسي وتراشق إعلامي لا يتوقف.

وشدد على أن الحزام السياسي الشعبي الساند للوحدة والسلام سيبقى هو الفاعل الأقوى.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية