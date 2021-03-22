“عقيلة” يصل القاهرة لبحث التعاون بين البلديْن

وصل رئيسُ مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إلى القاهرة، في زيارة سيبحث، خلالها، العلاقات المشتركة بين البلديْن.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد، مؤخرًا، على دعم مصر الكامل للحكومة الليبية الجديدة، والاستعداد لتقديم خبراتها في المجالات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس النواب، الأحد، عن تشكيل لجنة تتولى الإعلان عن فتح باب الترشح لتولّي إحدى المناصب القيادية للوظائف السيادية.

وتتلخّص مهام اللجنة إضافة على الإعلان عن فتح باب الترشح، تسلّم وفرز الملفات والسير الذاتية، والتحقق من مطابقتها للشروط المطلوبة لتولي إحدى هذه المناصب؛ بهدف الوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية، وعرض أسماء المرشحين على مجلس النواب.

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