بأرقام مُقلقة.. “كورونا” يُواصل تفشّيه في ليبيا

كشف التحديث اليومي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن الإصابات اليومية بلغت 905 حالات مصابة بفيروس “كورونا”، منها 719 جديدة، و186 مخالطة أما نسبة الفحوصات الإيجابية فبلغت 16,7%.

لجنة الإعلام والتواصل أفادت بعدد الإصابات في مدينة طرابلس إذ بلغت 392 حالة ، ووصلت الإصابات في مصراتة إلى 89 حالة وسجلت أدنى الإصابات حالة واحدة في كلٍّ من “جادو ومزدة وتاورغاء والبوانيس ووادي عتبة وقصر الاخيار والقلعة وفسانو ونالوت والرجبان وزلطن”.

وأوضحت لجنة التواصل أن حالات الشفاء وصلت إلى 1,049 حالة في مدن متفرقة بينما وصلت حالات الوفيات اليومية إلى سبع حالات، ثلاث حالات في اجدابيا وحالة واحدة في كلٍّ من “مسلاتة وطبرق ومصراتة والخُمس”.

وبلغت حصيلة الوباء في ليبيا حتى هذه الإحصائية 152,510 حالات إصابة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 139,336، ووصلت حالات الوفيات إلى 2,513 حالة وفاة جراء فيروس “كورونا”.

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