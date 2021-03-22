التيجاني يبحث توفير احتياجات الوزارة من السلع الأمنية

التقى وزيـر الـداخـلـية بحـكومـة الـوحـدة الـوطنـية “خالد التيجاني” صـبـاح اليـوم الإثـنـين، بـرئـيس مـجلـس إدارة الـشركـة الـعامـة لاستيراد الـسلـع الأمـنـية “علي بادي”، بـديـوان وزارة الـداخــلية. وتـنـاول اللـقـاء جـملـة مـن الـموضـوعـات ذات الأهـمـية فـي مـجـال تـطويـر أداء الـشركـة وتـوفـير كـافـة احتياجات وزارة الـداخـلـية مـن السـلـع الأمـنـية وتـعـزيـز بـرامـج الـتـدريـب وبـنـاء القـدرات وتـسهـيل كـافـة الـخدمـات. وأشـاد الـوزيـر بـالـدور الـذي تـقـوم بـه الـشـركـة الـعامـة لاستيراد الـسلـع الأمـنـية مـشـدداً عـلـى ضـرورة بـنـاء رؤيـة استراتيجية ومـستقـبلـية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا