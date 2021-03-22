وزير الداخلية يبحث مع رئيس «شركة استيراد السلع الأمنية» احتياجات الوزارة

الـتقـى وزيـر الـداخـلـية بحـكومـة الـوحـدة الـوطنـية عـمـيد “خالد أحمد التيجاني مازن” بـرئـيس مـجلـس إدارة الـشركـة الـعامـة لإسـتـيراد الـسلـع الأمـنـية عـمـيد “علي بادي”، بـديـوان وزارة الـداخــلية صـبـاح اليـوم الإثـنـين.
وتـنـاول اللـقـاء جـملـة مـن الـموضـوعـات ذات الأهـمـية فـي مـجـال تـطويـر أداء الـشركـة وتـوفـير كـافـة احـتياجـات وزارة الـداخـلـية مـن السـلـع الأمـنـية وتـعـزيـز بـرامـج الـتـدريـب وبـنـاء القـدرات وتـسهـيل كـافـة الـخدمـات.
وأشـاد الـوزيـر بـالـدور الـذي تـقـوم بـه الـشـركـة الـعامـة لإسـتـراد الـسلـع الأمـنـية مـشـدداً عـلـى ضـرورة بـنـاء رؤيـة اسـتراتـجـية ومـستقـبلـية.
مـن جـانـبه هـنـأ عـمـيد عـلي بـادي الـوزيـر بـتـولـيه مـهـام وزارة الـداخـلـية بـحكـومـة الـوحـدة الـوطـنـية.
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