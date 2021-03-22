اختتام الدورة الثانية من برنامج سفيرات التوعية الانتخابية

اختتم أمس الأحد فعاليات النسخة الثانية من برنامج تدريب سفيرات التوعية الانتخابية الذي تنظمه وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) بحضور المدير العام يحيى الجديد، ومدير إدارة التوعية الهادي القرقوطي ومسؤول وحدة دعم المرأة سوزان حمي، وممثلي منظمة أيفس والسيدات المشاركات بفعاليات التدريب.

وأعرب الجديد خلال مراسم الاختتام عن تقديره لجهود المشاركات وروح التفاعل التي أبدينها طوال فترة التدريب، وهو ما يعبر عن مدى وعي المرأة الليبية بقضاياها الوطنية، وأشاد في كلمته بالتعاون المثمر مع منظمة أيفس ووقوفها الداعم مع برامج وخطط التوعية الانتخابية بالمفوضية.

من جانبه أوضح القرقوطي أن إدارة التوعية ترحب بجميع المقترحات والأنشطة التي تسفر عن هذا التدريب كمراحل متقدمة على المستوى الميداني مؤكداً على أهمية هذه البرامج للرفع من مستوى المشاركة خلال الاستحقاقات القادمة.

يجدر بالذكر أن (سفيرات التوعية) هو برنامج دشنته المفوضية خلال العام 2019، باختيار سيدات متطوعات للانضمام إلى فعاليات التوعية الانتخابية في كافة مدن ليبيا بعد تلقيهن للتدريب المناسب.

وتُعد هذه الدورة هي الثانية من نوعها، حيث اختتمت الدورة الأولى خلال الأسبوع المنصرم، وستقام النسخة الثالثة من هذا البرنامج في مكتب الإدارة الانتخابية بمدينة بنغازي خلال الأيام القليلة القادمة.