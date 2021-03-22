المقريف يبحث سير العملية التعليمية

بحث وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، اليوم الاثنين، مع عدد من مراقبي التعليم بالبلديات سير العملية التعليمية.

وقدّم مراقبو التعليم بالبلديات، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان الوزارة بطرابلس، موقفاً عن سير العملية التعليمية كما تمّ مُناقشة المشاكل والصّعاب التي تُواجه سير العملية التعليمية في المراقبات، والتي كانت من أبرزها علاوة الحصص والتسويات المالية المختلفة، ومُتابعة المشاريع المتوقفة بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المؤسسات التعليمية.

وأكّد الوزير أن الوزارة ستعمل على تذليل كافة الصّعاب التي تُواجه سير العملية التعليمية بكافة البلديات.