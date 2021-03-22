وزير التربية والتعليم: نعمل على تذليل معوقات العملية التعليمية بكافة البلديات

بحث وزير التربية والتعليم، الدكتور موسى المقريف، اليوم الاثنين، مع عدد من مراقبي التعليم بالبلديات سير العملية التعليمية، وذلك بمقر ديوان الوزارة بطرابلس.

وضمّ الاجتماع كل من مراقب تعليم بني وليد، خالد محمد ومراقب تعليم زليتن، ميلاد النحائسي، ومراقب تعليم قصر الأخيار، مصطفى سلامة، ومراقب تعليم مسلاتة، محمد أبوالغيث.

وقدّم مراقبو التعليم بالبلديات، موقفاً عن سير العملية التعليمية، كما تمّ مُناقشة المشاكل والصّعاب التي تُواجه سير العملية التعليمية في المراقبات، والتي كانت من أبرزها علاوة الحصص والتسويات المالية المختلفة، ومُتابعة المشاريع المتوقفة بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المؤسسات التعليمية.

وأكّد الوزير أن الوزارة ستعمل على تذليل كافة الصّعاب التي تُواجه سير العملية التعليمية بكافة البلديات.