لدعم الميزانية.. “الجمارك” تسعى لتعزيز التعاون مع “الضرائب”

بحث مدير عام مصلحة الجمارك، سليمان علي سالم، مع مدير عام مصلحة الضرائب الدكتور خالد النخاط؛ تقديم الدعم الجمركي الكامل لمصلحة الضرائب.

وتضمن الاجتماع مناقشة المواضيع المشتركة بين المصلحتيْن بما يضمن تحصيل إيرادات الجمارك والضرائب بالشكل الصحيح، وتعزيز التعاون المشترك لدعم الميزانية العامة للدولة، إلى جانب تشكيل لجنة فنية لمراجعة الإجراءات، ووضع آلية عمل؛ لتحسين الإيرادات بالنسبة للجمارك والضرائب.

وشارك في الاجتماع، مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية ورئيس مكتب الشؤون القانونية بمصلحة الجمارك، ورئيس غرفة عمليات المعلومات.

وشارك من جانب مصلحة الضرائب مدير إدارة الشؤون الفنية، ومدير قسم التفتيش، ومدير مكتب الإعلام والتثقيف الضريبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية