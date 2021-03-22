وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية يبحث الاستعدادات لانطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا

طرابلس 22 مارس 2021 (وال)-عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي اليوم الإثنين بطرابلس، اجتماعًا باللجنة التسييرية لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وناقش الوزير خلال الاجتماع الذي عقده بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، برئيس اللجنة الدكتور بدرالدين بشير النجار مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وكافة أعضاء اللجنة، آخر الاستعدادات لانطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، وللوقوف على آلية عمل اللجنة، والإنجازات التي قامت بها طيلة العام. (وال- طرابلس) ر ت

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