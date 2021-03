“الكبير” يلتقي وزراء التخطيط والمواصلات والمالية

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، مع وزير التخطيط فاخر مفتاح بوفرنة، ووزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، ووزير المالية خالد المبروك عبد الله؛ إمكانية توحيد الجهود لتحريك عجلة الاقتصاد.

جاء ذلك خلال اجتماع مُوسّع، عُقد بمكتب المحافظ، ناقش فيه الحضور، خطط تناغُم السياسات الاقتصادية المتعلقة بالجانب المالي والتجاري والنقدي.

وكان الصديق الكبير قد شارك مع وزير المالية خالد المبروك، في اجتماع ترأسه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة؛ لبحث آليات تحسين وضع الشبكة العامة للكهرباء.

