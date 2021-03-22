المقريف يبحث المشاكل التي تواجه مراقبات التعليم بعدد من البلديات

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بحث وزير التربية والتعليم، الدكتور موسى المقريف، اليوم الإثنين، بمقر ديوان الوزارة بطرابلس، مع عدد من مراقبي التعليم بالبلديات سير العملية التعليمية.

وضمّ الاجتماع مراقبي تعليم بني وليد وزليتن وقصر الأخيار ومسلاتة، والذين قدموا موقفا عن سير العملية التعليمية ببلدياتهم.

وقالت وزارة التعليم، إن الوزير ناقش مع مراقبي التعليم المشاكل والصّعاب التي تُواجه سير العملية التعليمية في المراقبات.

وأضافت، أن من أبرزها علاوة الحصص والتسويات المالية المختلفة، ومُتابعة المشاريع المتوقفة، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المؤسسات التعليمية.

وأكّدت الوزارة أن المقريف أكد أن الوزارة ستعمل على تذليل كافة الصّعاب التي تُواجه سير العملية التعليمية بكافة البلديات.