المقريف يوصي بتوحيد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية

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قالت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، إن الوزير موسى المقريف أوصى بضرورة التواصل مع جميع الجهات المختصة والعمل على توحيد امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في كامل التراب الليبي.

أتى، ذلك خلال زيارة تفقدية الأحد أجراها المقريف إلى المركز الوطني للامتحانات، حيث تفقد الوزير العمل بالمركز الوطني للامتحانات، في أولى زيارة له منذ استلام مهامه.

وأفادت الوزارة، أن المقريف اجتمع على هامش زيارته رفقة فيها مدير عام المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود”، مع مديري الإدارات والمكاتب والأقسام بالمركز.

وأصافت، أنه استمع منهم لشرح مفصل عن سير العمل بالمركز، وجهوده في امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وفي ختام زيارته، قام الوزير رفقة مدير عام المركز الوطني للامتحانات بالاطلاع على أعمال شركة الشاطئ لنظم المعلومات المنفذة لامتحانات الشهادات بالمركز، وتعرف على عملية الطباعة والتصحيح وتظريف الأسئلة.