مؤسسة النفط تبحث مع الصحة العالمية برامج دعم مرضى الأورام من الأطفال

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع ممثلة منظمة الصحة العالمية بليبيا اليزابيت هوف برامج دعم قطاع الصحة وخاصة مرضى الأورام من الأطفال.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن الجانبين بحثا اليوم الإثنين بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس سبل التعاون المشترك من خلال إدارة التنمية المستدامة في تقديم برامج لدعم قطاع الصحة وخاصة مرضى الأورام من الأطفال وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لهذه الشريحة وإشراك شركاء المؤسسة من الشركات الأجنبية في هذا البرنامج الإنساني .

وقدم صنع الله شرح وافٍ، لممثلة منظمة الصحة العالمية عن برامج التنمية المستدامة التي تقوم بها المؤسسة لدعم المناطق وخاصة القريبة والمتاخمة للمواقع النفطية وتقديم الدعم اللازم والممكن وحسب ما يتاح من إمكانيات والمتمثلة في إرسال المساعدات الطبية والأدوية والمستلزمات الصحية و الأجهزة والمعدات المتعلقة بمجابهة فيروس كوفيد 19، وغيرها من المساعدات في العديد من الجوانب الأخرى، كتوفير الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة كالضغط والسكري، وتزويد المستشفيات والمراكز الصحية القريبة من مناطق عملياتها بهذه المساعدات كما تم التطرق إلى النقص الحاد من مادة الأنسولين الخاصة بمرضى السكري حيث تتلقى المؤسسة العديد من الطلبات المتعلقة بهذا الجانب من المناطق المتاخمة للعمليات النفطية.

وأضاف بأن المؤسسة الوطنية للنفط ومن خلال إدارة التنمية المستدامة تعمل بكل جد بالتعاون مع شركائها الدوليين لتقديم الدعم اللازم للمناطق المجاورة لعملياتها وغيرها من المناطق داخل ليبيا.

وأوضح صنع الله أن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط ستكون على اتصال مباشر وتواصل مستمر مع مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا، للتنسيق والتعاون في هذا الشأن وتقديم الدعم اللازم الذي تسعى المؤسسة الوطنية للنفط لتقديمه لجميع المناطق وبالاخص المجاورة لعملياتها النفطية.

واثنت ممثلة منظمة الصحة العالمية على الدور الذي تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط وشركائها من الشركات الاجنبية فيما يتعلق بدعم قطاع الصحة وخاصة خلال جائحة كورونا مؤكدة أنها تزور ليبيا لفتح باب التعاون والتشارك مع مؤسسة النفط في البرامج التي تدعم عدة شرائح تحتاج إلى الدعم العاجل ومنها شريحة مرضى الأورام من الأطفال.

وحضر اللقاء أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط أبو القاسم شنقير، العماري محمد، جادالله العوكلي، ومدير إدارة التنمية المستدامة مختار عبد الدائم، ومدير عام مصحة النفط طرابلس أمينة معكاف.