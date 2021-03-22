وزير الداخلية للسفير البريطاني: مهمة حكومة الوحدة رأب الصدع للوصول للانتخابات

أكد وزير الداخلية خالد مازن خلال لقائه السفير البريطاني لدى ليبيا “نيكولاس هوبتون” أن مهمة حكومة الوحدة الوطنية رأب الصدع بين أبناء ليبيا ولم الشمل وصولاً للانتخابات رئاسية قادمة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الوزير أعرب خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس عن استعداد وزارته للتعاون مع الجانب البريطاني في مجالات التدريب وتطوير قدرات كافة منتسبي وزارة الداخلية في كافة المجالات الأمنية

وهنأ سفير بريطانيا وزير الداخلية لاستلامه مهامه مثمنا التداول السلمي للسلطة في ليبيا بإختيار حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديد للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في المجالات الأمنية.

وحضر المقابلة سكرتير الشؤون السياسية ومستشار السفارة ومدير الإدارة العامة للتدريب عميد تحي عون” ومدير مكتب وزير الداخلية عميد نور الدين أبوجريدة.