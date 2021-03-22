«مالية النواب» تواصل مناقشة مشروع الميزانية العامة

ناقشت لجنة المالية بمجلس النواب خلال اجتماعها صباح الإثنين مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2020 – 2021 م المحال من حكومة الوحدة الوطنية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها لعرضها على مجلس النواب بعد الانتهاء من مراجعتها.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة عمر تنتوش بفرع ديوان المجلس في مدينة طرابلس بحضور رئيس وأعضاء اللجنة وذلك لدراسة مشروع الميزانية.

وهذا هو الاجتماع الثاني للجنة، إذ سبق وأن عقدت اجتماعا يوم الأربعاء الماضي لمناقشة الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2021.

وفي اليوم نفسه، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الذي بدأ أعضاء حكومته مهام عملهم رسميا، في العاشر من مارس الجاري، إن الجلسة القادمة لمجلس النواب ستكون مخصصة لاعتماد قانون الميزانية العامة الموحد للدولة للعام 2021.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا