الكبير يعقد اجتماعا مع وزير التعليم العالي

اجتمع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بمكتبه اليوم الاثنين مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب.

وقال المصرف المركزي، في بيان صحفي، إن «هذا الاجتماع يأتي في اطار التعاون والتواصل البنّاء بين مؤسسات الدولة بما يدعم إنجاح حكومة الوحدة الوطنية».

وفي وقت سابق الإثنين، التقى الصديق الكبير وزراء المالية خالد المبروك، والتخطيط فاخر بوفرنة، والمواصلات محمد الشهوبي، صباح اليوم الإثنين.

وجاء الاجتماع في إطار التعاون والتنسيق لتوحيد الجهود، وإنجاح برنامج الحكومة، وتحريك عجلة الاقتصاد وتناغم السياسات الاقتصادية «المالية والتجارية والنقدية»، حسب بيان المصرف بحسابها على موقع «تويتر».

وأمس الأحد، حضر الكبير اجتماعًا موسعًا بقيادة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تناول أزمة انقطاع الكهرباء، والاستعداد لموسم الصيف المقبل.

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