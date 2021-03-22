شركة الكهرباء: إزالة الوصلات غير الشرعية بمنطقة الكريمية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن إدارة خدمات المستهلكين الجفارة تواصل اليوم الإثنين حملتها الميدانية، بمنطقة الكريمية لقطع الوصلات غير الشرعية وجباية الديون المتراكمة وللتقليل من الفاقد التجاري والقضاء على الهدر الكبير الذي تتعرض له الشبكة الكهربائية.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن الحملة جرت بالتعاون مع أفراد الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية الجفارة والغرفة الثانية للإسناد الأمني وبمتابعة من المدير العام المساعد لشؤون العمليات ورئيس لجنة الفاقد التجاري الصديق الجدايمي وذلك للحد من ظاهرة التعدي على الشبكة الكهربائية ومتابعة التوصيلات غير الشرعية من قبل بعض أصحاب المحال التجارية الذين تعهدوا بتسوية أوضاع توصيلاتهم.