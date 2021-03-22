بوفايد: حكومة الوحدة لا تملك حق تعديل أو نقض إتفاقية السراج مع تركيا

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد على تصريحات المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا اللبناني غسان سلامة الأخيرة بقوله إن لحكومة الوفاق الحق القانوني في عقد الاتفاقيات المبرمة مع تركيا.

بوفايد الموالي بشدة لتركيا قال: في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “سلامة ليس له من اسمه نصيب، ويدس السم في العسل، وواضح أنه لم يطلع على فحوى الاتفاقية البحرية تحديدًا؛ فهي تنص على أن المادة الاولى والثانية منها غير قابلة للتعديل بشكل قطعي”.

وأضاف: “كذلك اتفاقية فيينا 1969 بشأن الاتفاقيات الدولية تنص صراحة على عدم جواز تعديل أو نقض الاتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف المنشئة لحدود. والاتفاقية البحرية الليبية التركية تأتي في هذا الإطار”.

وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أو غيرها من الحكومات الليبية والحكومات التركية المتعاقبة لا يملكون الحق في تعديل أو نقض هذه الاتفاقية الثنائية الدولية، بحسب قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية