عضو باللجنة الاستشارية يعلن موعد وصول اللقاحات إلى ليبيا

عضو اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا د. حيدر السائح، لـ218:

– من المفترض أن تصل أول دفعة من لقاح كورونا يوم 29 مارس الجاري من قبل تجمع كوفاكس

– الدفعة الأولى من المطاعيم تتضمن حوالي 300 الف جرعة من لقاح استرازينكا

– هناك تشاورات واتفاقيات من قبل حكومة الوحدة لاستيراد كميات كبيرة من اللقاحات بشكل عاجل

– أعداد المتقدمين على منظومة التسجيل للحصول على اللقاح فاقت الـ400 ألف شخص

– اتفاق على حل لجان كورونا وضمها في لجنة واحدة على مستوى ليبيا واقتصار دورها على البحث والاستشارة وإعطاء التوصيات والمقترحات فقط

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