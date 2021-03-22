المنفي يؤكد لـ«كوبيش» إلتزام السلطة التنفيذية بمخرجات جنيف

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الإثنين، «إلتزام السلطة التنفيذية الجديدة بمخرجات جنيف من حيث دعم المصالحة الوطنية الشاملة وبناء أسس متينة لهذه المصالحة والسعي لتوحيد كافة المؤسسات ودعم مسارات الأمم المتحدة في متابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5»، وذلك خلال استقباله المبعوث الأممي يان كوبيش.

واستقبل المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني اليوم الإثنين بمدينة طرابلس كوبيش ويزدن زنينقا منسق البعثة الأممية في ليبيا ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانون، حسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

اقرأ أيضا: كوبيش يحث على احترام «الرغبة» الليبية في «إنهاء الوجود الأجنبي»

وأكد المبعوث الأممي أن «الأمم المتحدة والبعثة في ليبيا تدعم الاستقرار في ليبيا والحل السياسي الذي وصلت إليه حوارات جنيف للوصول إلى انتخابات نزيهة في 24 ديسمبر من العام الحالي». ونبه رئيس البعثة في ليبيا إلى «دعم كافة الجهود لتوحيد كافة المؤسسات السيادية ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5».

ويوم الخميس، أكد المبعوث الأممي أنه لمس رغبة الأطراف الليبية المختلفة في عدم «رؤية قوى أجنبية أو وجود أجنبي على أراضيهم»، وحث الشركاء الدوليين على احترام هذه الرغبة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا