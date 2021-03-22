بالتعاون مع اللجنة الدولية للإغاثة.. وزارة الصحة تُسيّر قافلة طبية لتغطية احتياجات المنطقة الجنوبية

ليبيا – قامت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عن طريق مكتب التعاون الدولي بتسيير قافلة طبية تغطي كافة مناطق الجنوب.

الدكتور عبدالمنعم الكميشي أوضح عبر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن القافلة مكونة من تسع فرق ممتدة في المناطق الجنوبية، بداية من بنت بية وتستمر إلى أوباري، وأدري، والعوينات، وغات، ومرزق، وحميرة، والكفرة، وغيرها من المناطق الممتدة على طول الخط الجنوبي الغربي والجنوبي الشرقي.

وبين الكميشي أن عدد الأطباء في كل فريق يتفاوت من مدينة لأخرى بحسب الاحتياج والكثافة السكانية لكل منطقة، مشيرًا أن القافلة ستستمر طيلة شهر مارس الحالي المدة التي ستكون كافية لتغطية الامتداد الطولي للمنطقة الجنوبية بالكامل شرقًا وغربًا؛ حيث كانت نقطة البداية للقافلة الطبية منطقة الشورى بمدينة الكفرة.

وفي كلمة لمحمد دادي مدير إدارة الخدمات الصحية بمنطقة الشورى الإدارية بالكفرة بين أن فريق الأطباء قد وصل لمنطقة الشورى، وابتدأ العمل منذ لحظة وصوله، وهو متكون من ستة أطباء.

كما بين أن فريق القافلة الطبية قامت بتقديم الرعاية الطبية لحالات مرضية بمختلف الفئات العمرية، حيث تواجدوا في مجمع عيادات ليبيا بمنطقة الشورى لأيام متواصلة، وقاموا بتغطية العديد من التخصصات، وكان من بينهم: محمد السنوسي جراحة العظام والكسور، مروان ابراهيم الرابطي/ طبيب أطفال، شمس الدين الزائدي/ جراحه باطنة، زهير أبو الأسعاد/ جراحة عامة، عبدالمنعم امشيري/ طبيب حديثي ولادة، إيمان المبروك غنية/ النساء والولادة.

وزارة الصحة قالت: إن الأطباء قاموا باستقبال حالات المرضى من الساعة التاسعه صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساء، حيث ستستمر القافلة في تغطية كافة المناطق الجنوبية طيلة شهر مارس الحالي.

وزارة الصحة أشارت إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن محاولة توفير الخدمات الصحية الجيدة، خاصة في المناطق النائية التي تعاني من نقص في الكوادر الطبية والتخفيف من عبء السفر للمرضى المحتاجين للعناية الخاصة ويصعب عليهم الوصول للمستشفيات، كذلك للحد من انتشار وباء كورونا الذي يصيب بشكل كبير كبار السن ومن تنقص لديهم المناعة بسبب الأمراض المزمنة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية