المحجوب: حكومة الوحدة الوطنية لن تقبل بتحمل تكاليف المرتزقة الأجانب

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، أن خروج المرتزقة من الأراضي الليبية أمر لا نقاش فيه ولا تراجع عنه، وكذلك القواعد الأجنبية.

وأشار المحجوب في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إلى أن الجانب التركي ملزم بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وفق مخرجات مؤتمر برلين.

وقال: «لن تقبل حكومة الوحدة الوطنية بتحمل تكاليف إقامتهم، وهو ما سيكبدها أموالاً طائلة، ولن يرضى أي مسؤول بالبقاء عليهم في ظل اتفاق وقف إطلاق النار الصامد».

ولفت المحجوب إلى أن لجنة (5+5) العسكرية المشتركة، ماضية في استكمال إجراءاتها وقريباً فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب.

واًوضح أن هناك خطوة سيتم العمل عليها قريباً، وهي تفكيك المجموعات المسلحة وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وهو ما تم الاتفاق عليه بين القوات المسلحة الليبية وقوات «الوفاق»، برعاية أممية ودولية.