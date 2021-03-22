تفاقم الوضع الوبائي في الجفرة

أكد رئيس اللجنة الطبية التنفيذية في الجفرة، عبد الرحمن امنيسي، أن الوضع الوبائي في المنطقة يزداد خطورة بعد الارتفاع الكبير بأعداد الإصابات والوفيات.
ووجه امنيسي ،عبر تصريحات صحفية ،النداء إلى العناصر الطبية كافة، للالتحاق بالعمل في قسم العزل، مشيرا إلى أن الطاقم الحالي أصيب بالإجهاد لقلة العاملين، وارتفاع عدد الإصابات في القسم.
هذا و كانت بلدية وادي البوانيس ،اعلنت في وقت سابق اليوم عن اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية بعد الارتفاع المقلق في نسبة الإصابات بفيروس كورونا، على حد وصفها.
وقررت البلدية، فرض حظر تجوال من 7 مساءً إلى 8 صباحًا، مع منع إقامة صلاة الجمعة والتجمعات لمدة أسبوعين.
وشدد القرار على الجهات الضبطية بمتابع فرض الإجراءات الاحترازية كلبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي بين المواطنين، وكذلك قفل رياض الأطفال وصالات المناسبات، واستثناء المستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات.
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