ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

22 March, 2021

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي ون موسى الكوني اليوم الإثنين بمدينة طرابلس يان كوبيش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس البعثة في ليبيا والسيد ريزدن زنينقا الأمين العام المساعد للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والسيدة جورجيت غانون منسقة الشؤون الإنسانية والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا.

وهنأ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس البعثة في ليبيا رئيس المجلس الرئاسي الليبي لمباشرة أعمالهم بشكل رسمي.

وأكد أن الأمم المتحدة والبعثة في ليبيا تدعم الاستقرار في ليبيا والحل السياسي الذي وصلت إليه حوارات جنيف للوصول إلى انتخابات نزيهة في 24 ديسمبر من العام الحالي.

ونبه رئيس البعثة في ليبيا إلى دعم كافة الجهود لتوحيد كافة المؤسسات السيادية ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

بدوره أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلتزام السلطة التنفيذية الجديدة بمخرجات جنيف من حيث دعم المصالحة الوطنية الشاملة وبناء أسس متينة لهذه المصالحة والسعي لتوحيد كافة المؤسسات ودعم مسارات الأمم المتحدة في متابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.