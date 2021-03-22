تواصل الاستيقافات الأمنية في عدة مناطق بمدينة الكفرة

يواصل أعضاء مديرية أمن الكفــرة، وأفـراد الإدارة العامة للدعم المركـزي، والقـوات التابعة لمنطقة الكفـرة العسكرية، يواصلون أعمال الاستيقافات الأمنية وسط المدينة وفي المفترقات العامة، بشكل يومي، وذلك للحد من ظاهرة الرماية العشوائية في الأفـراح، وضبط القيادة المتهورة في الطرقات وأمام المستشفى العام ومنازل المواطنين.

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