ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

22 March, 2021

زار وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي-ليبيا في تونس للمشاركة في اجتماع فريق العمل المعني بسبل العيش في ليبيا.

ووفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للوزارة ،كان الهدف من الاجتماع هو تمكين أعضاء الفريق – بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية وممثلي السفارات – من التواصل مع وزير العمل لأول مرة والمشاركة في مناقشات حول أنشطة سبل العيش الجارية والمخطط لها في ليبيا. وشكل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تعزيز المواءمة والتماسك الاستراتيجي بين شركاء التنمية والوزارة.

تم إنشاء فريق العمل في فبراير 2020 لتنسيق أنشطة سبل العيش بشكل أفضل في جميع أنحاء ليبيا ويترأسها ويشترك في رئاستها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة العمل تباعاً. ستؤدي مشاركة الوزير إلى تعزيز هذه الجهود بشكل كبير وتحسين التماسك والتنسيق العام بين وزارة العمل الليبية والشركاء الدوليين المنخرطين في أنشطة كسب العيش في ليبيا أو يخططون للقيام بها.

خلال الاجتماع، أطلع السيد الأمين أعضاء مجموعة العمل المحلية حول الإنجازات والاحتياجات الرئيسية مع تسليط الضوء على أن: “الشراكة مهمة لمواجهة التحديات في ليبيا. تركز وزارتنا على التدريب وخلق فرص العمل للشباب الليبيين؛ ومع ذلك لا يمكننا مواجهة هذه التحديات بمفردنا. لذلك، أنا سعيد لأقامتنا على شراكات مع جهات مختلفة لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء ليبيا “.

من جانبه أضاف الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا السيد جيراردو نوتو: “يسعدني جداً أن ينضم إلينا الوزير في فريق العمل هذا، والذي يعد مجال عمل بالغ الأهمية خاصة خلال هذه اللحظة الحاسمة في تاريخ ليبيا مع الحكومة الجديدة. أود أن أشدد على أهمية خلق فرص العمل وسبل العيش في تحقيق السلام، ما يمكن الناس من الحصول على فرص أفضل لإعادة بناء حياتهم وتوليد الدخل. ستدعم مجموعة العمل المنسقة استراتيجية توفير فرص العمل والإدماج الاقتصادي وستبني على العمل الفعال للغاية الذي تقوم به وزارة العمل في توفير ظروف أفضل لليبيا وجميع الليبيين “.

وأكدت نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا السيدة غوزدي أفشي – ليجراند أن: “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا يقدر أهمية اتباع نهج منسق واستراتيجي لأنشطة سبل العيش في ليبيا، والذي يتم بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية وكيانات التنمية الأخرى. لذلك يفخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا بالمشاركة في رئاسة مجموعة عمل سبل العيش مع وزارة العمل ونأمل أن جهودنا المشتركة للتآزر والتعاون وتخطيط الأنشطة ستجعلنا في وضع أفضل لزيادة تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية في ليبيا لصالح جميع الليبيين ولكن بشكل خاص لأولئك الأكثر احتياجاً”

ستمضي مجموعة العمل المحلية إلى الأمام لزيادة التنسيق والجهود التعاونية مع المؤسسات الحكومية الرئيسية لضمان سبل عيش فعالة وجهود التعافي الاقتصادي في ليبيا.