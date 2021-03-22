المنفي يؤكد لكوبيش التزامه بمخرجات “جنيف”

جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، التأكيد على التزام السلطة التنفيذية الجديدة بمخرجات جنيف من حيث دعم المصالحة الوطنية الشاملة، وبناء أسس متينة لهذه المصالحة، والسعي لتوحيد كافة المؤسسات، ودعم مسارات الأمم المتحدة في متابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

جاء ذلك خلال استقبال المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني، اليوم الإثنين في طرابلس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس البعثة في ليبيا، يان كوبيش، والأمين العام المساعد للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدن زنينقا، ومنسقة الشؤون الإنسانية والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، جورجيت غانون.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فقد أكد كوبيش أن الأمم المتحدة والبعثة في ليبيا تدعم الاستقرار في ليبيا والحل السياسي الذي وصلت إليه حوارات جنيف للوصول إلى انتخابات نزيهة في 24 ديسمبر من العام الحالي.

وأشار رئيس البعثة الأممية إلى دعم كافة الجهود لتوحيد كافة المؤسسات السيادية ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5

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