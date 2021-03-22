وزير الصحة: يعطي الضوء الأخضر لتوفير الأدوية الكيماوية سريعا

أعطى وزير الصحة علي الزناتي الضوء الأخضر لإدارة الصيدلة والبرنامج الوطني لتوفير الأدوية الكيماوية والعلاج الإشعاعي بأقصى سرعة ممكنة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس مع مدير إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية، ليلى العربي رئيس البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، حسين كاموكا وأعضاء من اللجنة، وذلك لوضع الحلول العاجلة لتوفير الأدوية الكيماوية والعلاج الإشعاعي للأورام بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة.

وأعطى الزناتي الضوء الأخضر لإدارة الصيدلة والبرنامج الوطني لتوفير الأدوية الكيماوية والعلاج الإشعاعي بأقصى سرعة ممكنة، وأعطى تعليماته أن تكون الشركات والمصانع الموردة من الدول الأوروبية الكبرى مثل المانيا، بريطانيا، فرنسا والولايات المتحدة والمتحصلة على شهادة الغذاء والدواء الأمريكية وشهادة الأيمو مؤكدا أن المرضى لهم الحق في توفر الدواء من أفضل الشركات.