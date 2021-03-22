ليبيا الان

مختار الجديد: إقفال الكثير من السفارات خطوة شجاعة إذا أقدمت عليها وزيرة الخارجية

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الخبير الاقتصادي مختار الجديد، إنه إذا صحت الأنباء عن أن نية وزيرة الخارجية تتجه إلى إقفال الكثير من السفارات المنتشرة في أرجاء الكرة الأرضية فهي خطوة شجاعة تحسب للوزيرة لم يسبقها إليها كثير من الذكور.

أضاف الخبير الاقتصادي على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الإثنين: “للعلم الأمر مش هين ولا سهل فهو متداخل مع شبكة من الأيديولوجيات والجهويات والتقسيمات القبلية وباب الضغط والترغيب والترهيب فيه مفتوح على مصرعيه . ومع ذلك فإن أي نسبة نجاح في هذا الملف حتى ولو كانت قليلة ستحسب للوزيرة. فالرأي العام المحلي داعم لها وبقوة . فنامل منها أن تستمد قوتها من قوة وزخم الشارع حتى تستطيع مواجهة كافة الضغوط”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • مصح وجهكم وخلاص —
    يعتب تبدأ ليبيا من العالم الثالث فالتخلف وانقطاع عن العالم وكل مندوبيها فالخارج …!!!
    ما عمري سمعت بخارجية دولة عربية دارت خطوة غبية وسطحية وساذجة زي هادي .. والله صدق الي قال ” ناقصات عقل ودين وخلق “

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