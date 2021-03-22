مختار الجديد: إقفال الكثير من السفارات خطوة شجاعة إذا أقدمت عليها وزيرة الخارجية

قال الخبير الاقتصادي مختار الجديد، إنه إذا صحت الأنباء عن أن نية وزيرة الخارجية تتجه إلى إقفال الكثير من السفارات المنتشرة في أرجاء الكرة الأرضية فهي خطوة شجاعة تحسب للوزيرة لم يسبقها إليها كثير من الذكور.

أضاف الخبير الاقتصادي على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الإثنين: “للعلم الأمر مش هين ولا سهل فهو متداخل مع شبكة من الأيديولوجيات والجهويات والتقسيمات القبلية وباب الضغط والترغيب والترهيب فيه مفتوح على مصرعيه . ومع ذلك فإن أي نسبة نجاح في هذا الملف حتى ولو كانت قليلة ستحسب للوزيرة. فالرأي العام المحلي داعم لها وبقوة . فنامل منها أن تستمد قوتها من قوة وزخم الشارع حتى تستطيع مواجهة كافة الضغوط”.