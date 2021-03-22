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الزناتي: دعم القطاع الصحي بعد اعتماد الميزانية

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، الاثنين، اجتماعا في طرابلس مع أعضاء المركز الوطني لمكافحة الأمراض وعدد من أعضاء المنظمات الدولية الداعمة للقطاع الصحي.

وتطرق اللقاء للنظر في آلية انطلاق حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا وعرض خطة العمل التي ستكون على مستوى البلديات.

وأكد الوزير على أنه بعد اعتماد الميزانية من مجلس النواب ستبدأ وزارة الصحة في تقديم الدعم المادي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض وكل مراكز العزل والمراكز الصحية والمستشفى ودعم الاحتياجات الطبي

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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